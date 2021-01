Pim Ronhaar kan vieren na fraaie solo: "Geloofde tot de laatste ronde niet dat ik wereldkampioen zou worden"

Zou het op het WK-parcours moeilijk of makkelijk zijn om het verschil te maken? Pim Ronhaar bewees bij de beloften alvast dat het kan, de rest op achterstand zetten. Eens de 19-jarige Nederlander volledig onder stoom kwam, was er geen houden meer aan. De wereldtitel lonkte.

Ronhaar is al een hele tijd sterk bezig en kon dat bevestigen op het WK. Hij haalde er ook het maximale uit in de zandpassages, die zo belangrijk waren. "Ik heb het verschil in het zand gemaakt en in de loopstroken voorafgaand aan het zand."

Nochtans was het helemaal niet zo gemakkelijk om de juiste aanpak te bepalen. "Het was enorm lastig om echt de juiste sporen te vinden. Na een drietal ronden had ik het goed beet hoe het uit te voeren en vond ik een goede tactiek."

FEEST COMPLEET

Ronhaar diepte zijn voorsprong uit richting de twintig seconden. Het was dus toch al vrij vroeg duidelijk dat hij op weg was naar de wereldtitel. Al besefte hij dat zelf niet meteen. "Ik geloofde tot de laatste ronde niet dat ik wereldkampioen zou worden." Met ook nog een andere renner van Pauwels Sauzen, tevens een Nederlander, was het feest compleet. "Het is prachtig dat Ryan Kamp dan nog tweede kan worden."