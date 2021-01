Van Aert hoopt kers op de taart te zetten in een reeds goed seizoen: "Ik heb de aansluiting gemaakt met Mathieu"

Brengt Wout van Aert de droom van zichzelf en de Belgische veldritliefhebber in vervulling? Dan moet hij op het WK in Oostende uiteraard voorbij Mathieu van der Poel. Het pluspunt is dat Van Aert dit seizoen Van der Poel meer heeft kunnen bedreigen.

"Ik denk dat ik wel goed ben voorbereid en ontspannen ben", zegt Wout van Aert aan HLN. Op de eerste dag van het WK was hij voor de buis een aandachtige kijker. "Ik heb de beide crossen gezien." Heeft hij dan nog iets geleerd over het parcours? "Eigenlijk heb ik bevestiging gekregen van wat ik al dacht."

Iedereen kijkt uit naar het duel tussen hem en Van der Poel. Acht Van Aert een ander scenario mogelijk? "Waarschijnlijk niet, maar ik ben ook niet vastgepind op enkel een tweestrijd. Ik ben bezig met mijn eigen koers. Het zou kunnen dat er door de wind langer wordt meegegaan. Het is enorm zwaar, maar het wil niet zeggen dat de verschillen echt heel groot zullen zijn."

WK IN BELGIË MOTIVEREND

Van Aert heeft wel een idee van hoe hij het wil aanpakken. "Ik heb goede benen de laatste weken. Het is in mijn voordeel als ik de koers in handen kan nemen. Dat moet ik zeker proberen. Het is nog steeds bijzonder om dicht bij huis en in het crossland bij uitstek voor de titel te kunnen strijden. Dat motiveert wel extra."

Het is niet zo dat Van Aert wereldkampioen moet worden om van een geslaagd veldritseizoen te kunnen spreken. "Ik denk dat mijn seizoen stukken beter is dan mijn vorige crossseizoenen. Daar ben ik heel blij om. Ik hoop de kers op de taart te zetten. Ik heb wel terug de aansluiting gemaakt met Mathieu. Het WK is de belangrijkste koers, maar mijn seizoen valt of staat er niet mee."