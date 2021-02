Uitgestelde koersen moeten wachten op een nieuwe datum in kalender

De door corona geschrapte koersen van dit jaar willen graag in mei van dit jaar een nieuwe datum prikken, maar de UCI vraagt nog wat geduld.

Koersen als de Tour Down Under, Vuelta a San Juan, Volta a la Comunitat Valenciana and Volta ao Algarve werden door de coronapandemie geschrapt.

De organisatoren van de Challenge Mallorca, Ruta del Sol en Volta ao Algarve wil hun koers opnieuw inplannen in de maand mei, maar moeten daarvoor nog even wachten. De UCI wil pas in maart nieuwe races toevoegen aan de kalender.

“Iedereen kijkt naar de kalender alsof zij de enige zijn en iedereen wil dezelfde keuze maken”, zei David Lappartient aan DirectVelo. “We zouden eindigen met weken waarin er vijf of zes koersen zijn. We wachten tot maart om te zien welke koersen er effectief geannuleerd zijn en beslissen dan over de herindeling van de kalender."