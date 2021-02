Valpartij deed Mathias De Witte geen deugd: "Het seizoen duurt gelukkig nog lang"

Mathias De Witte keek enorm uit naar de GP La Marseillaise, maar een valpartij besliste daar anders over. Vanaf morgen komt hij niet in actie in Bessèges.

“Een renner knalde me omver in de afdaling van de Route des Crêtes”, zegt Mathias De Witte aan Het Nieuwsblad. “Mijn voorwiel was stuk. Overal ben ik geschaafd en dus had het geen zin om alleen het laatste uur vol te maken. Dit was een koers waar ik naar uitkeek. Het was bijzonder nerveus.”

Twee renners werden al vlug na de start naar het ziekenhuis gevoerd na valpartijen. “Tijdens de geneutraliseerde start waren er al verschillende valpartijen en ook daarna werden we met te veel obstakels geconfronteerd. Zonder die val ben ik ervan overtuigd dat ik met de hoofdmacht mee kon naar Marseille.”

Vandaag komt De Witte niet in actie. “Dit is een gemiste kans, maar het seizoen duurt nog lang. Voor Bessegès werd ik niet weerhouden. De Tour de Provence en de Tour des Alpes Maritimes et du Var zijn normaal gezien mijn volgende opdrachten”, besluit de renner van Xeliss-Roubaix Lille Métropole.