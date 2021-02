Olympische Spelen komt met goed nieuws voor renners

Het IOC heeft de officiële gids voor de Olympische Spelen van deze zomer voorgesteld. Daarin staat goed nieuws voor de renners.

Origineel werd de renners voor de Olympische Spelen een veertiendaagse quarantaine opgelegd vooraleer ze Japan binnenmochten. Omdat dit de data van de Tour de France kruiste, was dit voor de renners een behoorlijk probleem.

Dat euvel is nu weg. De atleten moeten niet meer verplicht in quarantaine, maar moeten wel een gedetailleerd plan doorgeven van wat ze de in die periode van veertien dagen voor aankomst in Japan deden.

Gezien de bijzondere weersomstandigheden en de jetlag is een langer verblijf wel aangewezen, maar dan wordt de combinatie tussen de Tour en de Spelen onmogelijk.