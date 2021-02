Duizelingwekkende cijfers van Filippo Ganna spreken tot de verbeelding

Ook de manier waarop mocht gezien worden. Aan het eind van een pittige etappe was Ganna de enige die een groepje van een kleine twintigtal renners voor kon blijven in Saint-Siffret. De aanval waarmee de Italiaan een gooi deed naar de ritzege sprak boekdelen.

Dat doen ook de cijfers die bekend zijn over zijn demarrage. Liefst twaalf minuten aan een stuk duwde Ganna 488 Watt. Wie doet hem dat na? Een iets kortere periode ging de Ineos-renner gemiddeld zelfs boven de 500 Watt.

