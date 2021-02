Voormalig Team Sky-arts riskeert 4 jaar schorsing voor overtredingen dopingreglement

De voormalige Team Sky-dokter Richard Freeman riskeert een schorsing van 4 jaar nadat hij door het Britse antidopingagentschap beschuldigd wordt voor 2 overtredingen.

Die twee overtredingen van Freeman zijn niet van de minste: het bezit van verboden producten én de verstoring (of poging tot) van een dopingcontrole. Maar de Brit betwist de beschuldigingen en vraagt een hoorzitting.

De Britse arts was tussen 2009 en 2015 een personeelslid van Team Sky en de Britse wielerbond British Cycling.

Freeman staat al even in de belangstelling want hij liet in het verleden al een mysterieus pakketje leveren voor Bradley Wiggins en loog ook al tegen het gerecht in verband met andere beschuldigingen, hierdoor kan hij ook zijn medische licentie verliezen.