Van Wilder begon zich stilaan te storen aan vergelijkingen met Evenepoel: "Ik doe dat totaal niet"

Ilan Van Wilder reed bij de jeugd samen met Remco Evenepoel. Terwijl de profcarrière van die laatste meteen ook als een raket in de lucht schoot, is er bij Van Wilder meer geduld nodig. Daar is ook niets mis mee, want ten slotte is die ook nog altijd maar 20.

"Veel mensen denken dat ik me vergelijk met Remco, maar eigenlijk doen zij dat zelf", zegt Van Wilder in de podcast Sporza Koers. "Ik doe dat totaal niet, ik ben Ilan en niemand anders. Op den duur begon het mij een beetje te storen dat ik met Remco vergeleken werd."

Hoe was dat dan bij de jeugd? "Bij de junioren zou ik meer gewonnen hebben als Remco er niet was geweest, maar dat zou me niet geholpen hebben in mijn verdere carrière. Er was in 2018 nu eenmaal een renner die veel sterker was dan ik. Ik had daar geen problemen mee, want ik ben er ook sterker door geworden."

NIET IN DE SCHIJNWERPERS

Van Wilder hoeft niet elke dag in de spotlights te staan. "Ik heb mijn ding kunnen doen in de schaduw. Ik stond niet in de schijnwerpers, zo ben ik rustig blijven groeien en dat vind ik zeker geen nadeel." Er zullen ook nog wel confrontaties met Evenepoel volgen. "Ik weet dat ik hem vroeg of laat zal tegenkomen bij de profs, maar dat maakt niets uit voor mij. Als Belgen moeten we waarderen dat we zulke goeie jonge renners en talenten hebben."