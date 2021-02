Julien Van Den Brande klaar dankzij Zwift: "Niveau niet onderschatten"

Julien Van Den Brande kijkt enorm uit naar de start van het wielerjaar. Hij opent het seizoen in ons land met Le Samyn.

De 26-jarige Julien Van Den Brande heeft een stevige winter achter de rug. “Ik heb de trainingen kunnen afwerken die ik voor ogen had”, zegt hij aan HLN. “Met de ploeg werkte ik in het begin van het jaar een goede stage af in het Spaanse Altea. Nadien ben ik op individuele basis nog een week aan de Costa Blanca gebleven. Daar kon ik in ideale omstandigheden trainen. Daarnaast heb ik Zwift ontdekt. Voor mij was dat toch een meerwaarde.”

Het e-trainen was een mooi alternatief in deze coronatijden. “Je kunt zelf plannen waar en wanneer je aan een wedstrijd deelneemt. Op Zwift zelf had ik een eigen ploeg. Met Tarteletto-Isorex namen we deel aan de Benecompetitie. In die wedstrijden slaagde ik er verschillende keren in om de top tien te halen. Je mag het niveau van die competitie niet onderschatten. Renners van pakweg zestig kilogram zijn in het voordeel. Wie zoals ik meer weegt, moet ook aanzienlijk meer wattages trappen om resultaten te boeken.”

Door het wegvallen van veel koersen is het bijlange niet ideaal. “De voorbije jaren was het steeds een gegeven dat we met minder koersritme in de benen aan de opening van het seizoen beginnen. Nieuw is dat dus niet, al is één koersdag natuurlijk weinig. Die kleine achterstand ten opzichte van de ploegen uit de WorldTour moeten we er maar bijnemen.”