Michel Wuyts raadt Laurens Sweeck aan naar deze nieuwe ploeg te vertrekken

Michel Wuyts liet in zijn terugblik op het voorbije crossseizoen vallen dat Laurens Sweeck best een andere ploeg op zoekt.

Michel Wuyts windt er geen doekjes om. Sweeck moet volgens hem vertrekken bij Pauwels Sauzen-Bingoal? "Mijn aanvoelen zegt ja”, vertelt hij bij Sporza. “Ik denk dat hij in een andere omgeving beter tot zijn recht zou komen."

Volgens Wuyts is er nog heel wat marge bij Sweeck. "Maar hij zou dan ook aan introspectie moeten doen. Ik denk dat het daar nog een beetje aan schort: motivatie om cross na cross het onderste uit de kan te halen. Hij kan wel geweldig pieken. In zijn crossen is dat een puur genot om naar te kijken. Voor zijn stijl krijgt hij de hoogste scores."

Waar moet hij dan wel naartoe trekken? "Tormans. Het zou mij verbazen als die wederzijdse interesse nog niet uitgesproken zou zijn."