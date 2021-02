Wout van Aert baalt na uitvallen van Teunissen: "Wij zijn geen Deceuninck-QuickStep"

Het voorjaar begint eind deze maand echt, maar bij Jumbo-Visma moeten ze nu al Tom Dumoulin en Mike Teunissen missen. Een domper voor Wout van Aert.

Teunissen is geblesseerd aan het linkerbeen na een val op training. Zijn voorjaar zit er zo goed als zeker op. “Het gaat niet de goede kant uit”, reageert Wout van Aert vanuit Tenerife bij Het Nieuwsblad. “Met Mike en een goeie Tom hadden we pionnen gehad die in elke klassieker een finale konden rijden. Ik hoop dat we Mike niet het hele voorjaar kwijt zijn, maar dit is natuurlijk niet goed.”

Vorig jaar zat van Aert snel alleen in De Ronde van Vlaanderen. “De Ronde van vorig jaar was een samenloop van omstandigheden. “Natuurlijk zijn wij geen Deceuninck-QuickStep. Wij gaan nooit vijf pionnen in de finale hebben.”

“Maar met Edoardo Affini en Nathan Van Hooydonck hebben we versterking gehaald. Zij zijn hier ook op stage en dat ziet er echt goed uit. Timo Roosen is ook beter dan de voorbije jaren en reed al top vijftien in de Ronde. Pascal Eenkhoorn is een jonge gast die echt goed was in de Omloop vorig jaar, maar dan minder in het najaar. Iedereen weet nu dat we monumenten kunnen winnen en dat zal mentaal ook een groot verschil maken. Ik heb vertrouwen in mijn ploegmaats.”