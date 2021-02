Girowinnaar wil meer diversiteit in de koers en gaat U23-renner sponsoren: "Ik ga samenwerken met Axel Merckx"

Bij een poging om het gebrek aan diversiteit in de koers aan te pakken is Axel Merckx betrokken. Hij heeft vroeger nog samengewerkt met Tao Geoghegan Hart, die vorig jaar de Giro gewonnen heeft. Dat gaan de twee nu opnieuw doen, zij het met meer dan een sportief doel in gedachten.

"Het laatste jaren hebben velen in de sport leiding genomen", klinkt de aanzet van Geoghegan Hart in zijn opvallende post op Instagram. "Ze hebben hun platformen gebruikt om issues in onze maatschappij onder het licht te brengen. Wielrennen heeft een probleem met diversiteit en inclusiviteit. Dit is een feit." Daar kan ook meer aan gedaan worden, denkt de Britse ronderenner. "Ik vind dat het wielrennen dit voorbije jaar niet genoeg gedaan heeft. Ikzelf heb niet genoeg gedaan. Maar wat zijn woorden zonder daden? Met dit in gedachten ga ik samen met Hagens Berman Axeon actie ondernemen door een U23-renner te sponsoren die de kans krijgt om deze zomer bij de ploeg te koersen." Dit bericht bekijken op Instagram Tao Geoghegan Hart (@taogeogheganhart) De start van een nieuw tijdperk in de koers, met meer aandacht voor deze problematiek? "Ik hoop dat dit het begin kan zijn van een inspanning om raciale diversiteit te verhogen in onze geweldige sport. Ik ga de komende maanden samenwerken met Axel Merckx en zijn ploeg om deze persoon te identificeren, te coachen en te mentoren, zodat deze atleet het team kan vervoegen op 1 augustus."