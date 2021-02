Niet veel geduld nodig: zal snel blijken of Pogačar klaar is om weer gooi te doen naar winst in grote ronde

Nog altijd maar 22 is hij en Tadej Pogačar staat voor het eerst aan het begin van een wielerseizoen als winnaar van de Ronde van Frankrijk uit het vorige jaar. De Tour winnen, dat doet toch iets met een mens. Of Pogačar ook dit jaar mag mikken op winst in grote ronden, zouden we snel moeten weten.

Het Eddy Merckx-tijdperk, waarin de groten der aarde naast de Tour in quasi elk Monument ook meestreden voorde overwinning, is al lang voorbij. Tegelijkertijd zitten we ook niet meer in de jaren van Armstrong en Ullrich, voor wie enkel de koers telde en voor de rest heel weinig. Mannen als Roglič en Pogačar maken van de Tour ook hun hoofddoel, maar willen elders ook scoren.

De Sloveense wonderboys gaan voluit als het parcours zich hiertoe leent en zullen een overwinning in de opbouw naar de Tour niet laten liggen. Dat zagen we zeker ook bij Pogačar vorig jaar. Zijn eerste koers was begin februari de Ronde van Valencia. Pogačar won meteen twee ritten én het eindklassement. Tweede koers: de UAE Tour. Pogačar werd tweede in het klassement en won de koninginnenrit naar de Jebel Hafeet.

SNEL VISITEKAARTJE AFGEVEN

Dat is meteen een stevig visitekaartje afgeven, dat is er staan in het begin van het seizoen. Achteraf gezien een eerste teken van hoe goed hij het in 2021 zou doen, met Tourwinst als ultieme bekroning. Met hetzelfde recept pakte hij uit in 2019: al vroeg goed presteren om nadien de vruchten te plukken in het najaar in een grote ronde.

© photonews

In de Ronde van Algarve won Pogačar in 2019 een rit en het eindklassement. In de Ronde van het Baskenland was hij vijf keer goed voor een topvijfnotering. In september van dat jaar beleefde hij zijn grote doorbraak met drievoudige ritwinst en een podiumplaats in de Ronde van Spanje.

GOED OMGAAN MET VERPLICHTINGEN

De winter goed doorkomen na het winnen van de Tour: het is in het verleden al gebleken dat het niet voor iedereen is. Pogačar lijkt met alle verplichtingen wel goed om te gaan. Misschien waren die er door corona ook minder. Hij gaat opnieuw deelnemen aan de UAE Tour. Moest hij zich daar nu helemaal niet laten zien, zou dat toch een teken aan de wand zijn en mogelijk een voorbode van een minder seizoen.

© photonews

Al is er voorlopig niets dat daarop wijst. Winnen of op het podium staan kan, maar hoeft niet. Ook dit jaar staan er een rit naar de Jebel Hafeet op het programma, op dag drie namelijk. Die dag zouden we Pogačar zichzelf toch eens zien moeten testen. Maakt hij in de Emiraten meteen een sterke indruk, dan weet de concurrentie waar zich aan te verwachten in de Tour en eventueel in de Vuelta.