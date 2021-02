Organisator is formeel: Wortegem is afgelast op vraag van burgemeester

Cycling Vlaanderen liet deze week weten dat er tot 1 april geen amateurkoersen gereden worden. In de Vlaamse Ardennen worden de niet-professionele koersen geschrapt tot 18 april.

Geen koers tot het einde van de paasvakantie op 18 april luidt het verdict in de Vlaamse Ardennen. Daardoor verdwijnt de wedstrijd voor elites zonder contract en beloften in Wortegem van 3 april van de kalender.

Voorlopig staat ze nog op de lijst, maar de organisator is formeel. “Onze wedstrijd is, op vraag van de burgemeester, geannuleerd”, vertelt Frank Delmote aan HLN. “Vorig jaar gaven we op 4 juli de eerste koers na de noodgedwongen onderbreking door de eerste lockdown.”

Vorig jaar werd de koers stopgezet na het overlijden van Niels De Vriendt. Hij stierf aan een hartstilstand. “Ik heb nog altijd vrij regelmatig contact met de ouders van Niels De Vriendt. In de Kleistraat, op de plaats waar Niels gestorven is, plaatsten we een monumentje ter nagedachtenis van de jonge renner. Het is een dag die ik nooit vergeet.”

“Doordat het de eerste koers was na de onderbreking van dik drie maanden was er die dag veel pers in Wortegem. Vooral veel televisie. Na het ongeval stond ik met de burgemeester en Massimo Van Lancker in voor de coördinatie, maar toen we de trieste mededeling wilden doen stond het nieuws over de dood van Niels al op alle websites.”