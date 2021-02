Sweeck pakt laatste cross van het seizoen mee in Oostmalle, voor Hermans en Van der Haar

Laurens Sweeck heeft zijn seizoen met een positieve noot afgesloten. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal was eruit de sterkste in de Sluitingsprijs in Oostmalle.

Quinten Hermans trok er als een speer vandoor in de eerste ronde. In de achtergrond leek het gevaar van Aerts en David Van der Poel te komen maar Laurens Sweeck ging op en over het tweetal op zoek naar Hermans. In de derde ronde was die zoektocht afgerond want Sweeck dichtte met Van der Poel het gat op Hermans. Sweeck twijfelde niet en trok meteen door, wat hem een kloofje opleverde. Elke ronde reed de voormalige Belgische kampioen verder weg van de tegenstand, nog voor halfweg cross kon hij zich al bijna zegezeker wanen. In de achtergrond reed Quinten Hermans rond op de tweede plaats. Een uitstekende Nils Vandeputte werd overruled door Lars Van der Haar. David Van der Poel moest opgeven, Eli Iserbyt reed anoniem rond in de achtergrond. Sweeck soleerde op een mooie manier naar de zege en sluit zijn seizoen op een uitstekende manier af met enkele zeges in de weken na het WK. Quinten Hermans werd tweede, Van der Haar derde. Op anderhalf jaar tijd 3 dierbare moeten afgeven. In die donkere tijden nooit zijn inzet en drive verloren. Vandaag seizoen in Oostmalle afgesloten met winst. Super fijne en sterke kerel @laurenssweeck ❤️ pic.twitter.com/08gR4gdlkT — Marc Herremans (@marctri185) February 21, 2021