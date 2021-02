🎥 Organisatie E3 Saxo Bank Classic stelt opvallende affiche voor met bloemenmeisje in een hoofdrol

Op vrijdag 26 maart staat de E3 Saxo Bank Classic op het programma. Naar jaarlijkse gewoonte heeft de organisatie ook voor deze editie een opvallende affiche voorgesteld. Geraldine, het bloemenmeisje van in 2012, speelt de hoofdrol.

E3 Saxo Bank Classic heeft de nieuwe affiche via een opvallend filmpje voorgesteld. In het filmpje speelt Geraldine, het bloemenmeisje van in 2012, een hoofdrol. Zo legt ze uit dat iedereen de klassieker van thuis uit moet volgen. Hieronder vindt u het filmpje van de affiche.