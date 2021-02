Pogačar met leiderstrui naar belangrijke bergrit en voelt zich klaar: "We zullen moeten vechten tot op top Jebel Jais"

Vorig jaar was Pogačar tweede in de UAE Tour en won hij later de Ronde van Frankrijk. Voorlopig verloopt het seizoensbegin in 2021 nog beter, want Pogačar staat helemaal bovenaan in de stand in de Emiraten. Behoudt de Sloveen donderdag ook de leiding?

Woensdag kon hij die leiderstrui eigenlijk niet kwijtspelen, want het was een rit voor de sprinters. "Het was een behoorlijk rustige etappe, maar de ploeg heeft het ook goed gedaan", zegt Pogačar. Zijn ploeg had met Gaviria ook iemand die in een massasprint zijn ding kan doen. "Gaviria niet de kans om wat dichter te eindigen, maar we hebben nog twee ritten waarin we voor de overwinning kunnen gaan."

Gaviria moest het stellen met een negende plaats. Voor een renner met zijn kwaliteiten toch povertjes. Pogačar zal het niet aan zijn hart laten komen, want zelf is hij meer dan in orde en laadt hij zich op voor de belangrijke bergrit naar de Jebel Jais.

🇦🇪#UAETour @FndoGaviria in top-10 on fourth stage. @tadejpogacar keeps hold of the red jersey as leader of the general as he awaits the last uphill finish tomorrow. 🔴



📝Full report with quotes from Tadej: https://t.co/XiG68f2b59#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/qTELI1oSyi — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) February 24, 2021

"Het zal weer een lastige etappe worden, we zullen moeten vechten tot op de top van de Jebel Jais", blikt Pogačar vooruit. "Ik ben klaar, samen met de volledige ploeg, om mijn best te doen en de leiderstrui te verdedigen.