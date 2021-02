Nu ook effectief weg uit Emiraten: Rickaert en Vermeersch krijgen groen licht om naar België terug te keren

Eindelijk, zullen ze denken. Jonas Rickaert en Gianni Vermeersch mogen naar België terugkeren, wat enkele van hun ploegmaats al veel eerder deden nadat Alpecin-Fenix de UAE Tour verliet omdat een staflid positief getest had op Covid-19.

In tegenstelling tot hun ploegmaats waren Rickaert en Vermeersch in nauw contact gekomen met het bewuste staflid en moesten zij op hun hotelkamer in isolatie gaan. Het was dan wachten op de uitslag van hun test. Alpecin-Fenix liet woensdag weten dat die negatief was.

Daarmee is de kous af, zou je dan denken. Niets was minder waar. Het was nog niet bekend wanneer Rickaert en Vermeersch precies naar huis konden terugkeren. De ploeg bevestigt nu dat beide rrenners effectief groen licht gekregen hebben om naar België te reizen.

Good news: Gianni Vermeersch and Jonas Rickaert were given permission to travel back to Belgium, where they will sit out the rest of their quarantine according to the applicable regulations. pic.twitter.com/whRb1r8zIh — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) February 25, 2021

In hun thuisland zullen ze wel nog de rest van hun quarantaine moeten verderzetten en de maatregelen hieromtrent moeten respecteren.