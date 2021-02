VOORBESCHOUWING: Bingoal-Wallonie Bruxelles uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen, maar kan de ploeg die lijn doortrekken?

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het ook tijd om voor te beschouwen op wat we in 2021 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. Vandaag is het de beurt aan Bingoal-Wallonie Bruxelles.

SAMENSTELLING

Heel wat wijzigingen bij Bingoal-Wallonie Bruxelles voor komend seizoen. De Belgische wielerformatie heeft als voornaamste naam Timothy Dupont aangetrokken. De sprinter komt over van Circus-Wanty Gobert. Daarnaast zijn ook Milan Menten, StanisŇāaw AnioŇākowski, Rémy Mertz, Tom Paquot, Laurenz Rex en Quentin Venner nieuw bij de ploeg.

Uiteraard zijn er ook enkele vertrekkers bij de wielerploeg. Zo is Baptiste Planckaert naar Intermarché - Wanty - Gobert, Eliot Lietaer naar B&B Hotels en Lionel Taminiaux naar Alpecin-Fenix. Kevyn Ista, Aksel Nömmela, Julien Mortier en Franklin Six hebben nog geen nieuwe ploeg gevonden.

PLUSPUNTEN

Bingoal-Wallonie Bruxelles is uitstekend aan het seizoen begonnen. Ze hebben al enkele keren in de top 10 gereden en met de nieuwe sterkhouder Timothy Dupont hebben ze zelfs al een rit gewonnen in de Ster van Bessèges. Het is afwachten hoe het seizoen verder zal verlopen voor de ploeg, maar ze zijn uitstekend gestart en met een renner als Dupont zijn de verwachtingen hoog voor de komende maanden.

X-FACTOR

We hebben het in dit artikel al een paar keer aangehaald, maar Timothy Dupont is de man om in de gaten te houden bij de wielerploeg dit seizoen. Hij won dus al een rit in de Ster van Bessèges en ook de voorbije jaren pakte hij enkele mooie zeges. Zo won hij onder meer al een etappe in de Ronde van Wallonië, de Driedaagse van West-Vlaanderen en ook Schaal Sels kon hij al op zijn naam zetten. Het is uitkijken hoe hij het dit seizoen verder gaat doen voor Bingoal-Wallonie Bruxelles.