Caleb Ewan tevreden met eerste zege van het seizoen: "Hopelijk het begin van een geweldig jaar"

Caleb Ewan was tevreden met zijn eerste zege van het seizoen. "Ik ben in mijn hele carrière nog niet zo ver in het seizoen geweest zonder een overwinning, dus ik ben blij dat ik nog eens de zege kan pakken", aldus Ewan.

Nu hoopt Ewan dat hij vertrokken is voor meer overwinningen. "Ik hoop dat dit het begin is van een geweldig jaar, want ik heb grote plannen voor het seizoen. Het betekent dus veel om met een zege te beginnen", legde de sprinter uit op de officiële website van Lotto Soudal.

🎙️ "I hope this is the beginning of a great year as I have big plans for the season. So, it means a lot to start off with a win."



Hear more from @CalebEwan about his first win of the season 👇 #UAETourhttps://t.co/LVxwut2PIf