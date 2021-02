Coronazorgen in het peloton: Sport Vlaanderen moet selectie wijzigen enkele uren voor start Omloop

Het wielerseizoen is nog niet goed en wel op gang getrokken maar toch heeft het coronavirus zijn stempel al kunnen drukken. Nu ook bij Sport Vlaanderen.

Corona drukte zijn stempel al door enkele koersen af te gelasten in februari, maar het had ook een directere impact in het peloton. Zo moest Alepcin-Fenix aan het begin van de week nog de UAE Tour verlaten na een positief staflid. Net nadat Mathieu van der Poel de openingsetappe gewonnen had.

Bij Israel Start-Up Nation moet Sep Vanmarcke het rooien met slechts 4 ploegmaats want 2 collega's verschijnen niet aan de start nadat een staflid positief testte.

En ook Sport Vlaanderen-Baloise moet al ingrijpen nog voor de start van de Omloop Het Nieuwsblad. Vrijdagavond werd namelijk aangekondigd dat Robbe Ghys in quarantaine zal gaan nadat hij contact zou hebben gehad met een besmet iemand.

De ploeg vervangt hem door Kenny De Ketele. De 35-jarige renner vormde in het verleden al eens een do met Robbe Ghys in het baanwielrennen. Sport Vlaanderen moest eerder op het seizoen forfait geven voor de Ster van Bessèges na een positieve test van een staflid.