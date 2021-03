Tim Wellens baalt na het Vlaamse openingsweekend: "Ik kan zeker niet tevreden zijn van mijn eigen niveau"

Voor Tim Wellens is het een Vlaams openingsweekend om snel te vergeten. In de Omloop eindigde hij op de 24ste plaats en in Kuurne-Brussel-Kuurne moest onze landgenoot zelfs tevreden zijn met de 74ste plaats.

Uiteraard had Tim Wellens zelf veel meer verwacht van de twee klassiekers. Nog niet zo lang geleden kon de Belgische renner van Lotto Soudal namelijk de Ster van Bessèges op zijn naam schrijven. Wellens gaf meer uitleg bij Wielerflits. "Ik kan zeker niet tevreden zijn van mijn eigen niveau. Het was echt niet goed. In de Omloop eindigde Gilbert nog op de vijfde plaats en Frison en John Degenkolb waren mee in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar zelf kan ik niet tevreden zijn", aldus Wellens.