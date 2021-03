Deceuninck-Quick-Step verschijnt met opvallende tenue aan de start van de GP Le Samyn

Een mooie actie van Maes Pils en Deceuninck–Quick-Step. Ze hebben de handen in elkaar geslagen voor een samenwerking bij de GP Le Samyn. Bij de Belgische eendagswedstrijd deze middag zal er op de tenue van de Belgische wielerploeg namelijk "Don’t drink & drive" te lezen zijn. Uiteraard een verwijzing naar het feit dat je niet achter het stuur mag kruipen als je alcohol gedronken hebt.

