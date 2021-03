Mark Cavendish heeft lovende woorden voor Fabio Jakobsen: "Ik ben trots op hem"

Sinds dit seizoen rijdt Mark Cavendish opnieuw voor Deceuninck-Quick Step. Bij de Belgische wielerformatie komt hij uiteraard nog enkele andere sprinters tegen zoals onder meer Fabio Jakobsen.

Het zal nog wel even duren voor Jakobsen opnieuw in een wedstrijd te zien zal zijn, want enkele maanden geleden kwam hij zwaar ten val in de Ronde van Polen na een incident met Groenewegen en hij werkt nog steeds hard aan zijn revalidatie.

Toch is Cavendish er zeker van dat Jakobsen sterk zal terugkeren. "Jakobsen zal terugkeren op een zeer hoog niveau. Ik heb er veel vertrouwen in als je ziet hoe hard hij heeft gewerkt tijdens de winter. Ik ben trots op hem", aldus de Brit en staat te lezen bij Sporza.