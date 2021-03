Mooie overwinning voor Tim Merlier in de GP Le Samyn: "Ben blij dat ik het heb kunnen afmaken"

De GP Le Samyn werd deze middag een kolfje naar de hand van Tim Merlier. De ex-Belgische kampioen van Alpecin-Fenix haalde het in de sprint van Rasmus Tiller en Andrea Pasqualon.

Uiteraard was Tim Merlier zeer tevreden na de wedstrijd. Zijn interview staat te lezen bij Wielerflits. "Er was vooraf wat druk van de ploeg, dus ik ben zeer tevreden. Ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken", legde Merlier uit.

Merlier is vooral opgelucht, want de voorbije weken wilde het niet echt lukken. "Ik voelde mij wel goed, maar in de Ster van Bessèges en Kuurne-Brussel-Kuurne heb ik geen resultaat kunnen rijden. Ik ben blij dat het gelukt is, want nu kunnen ze niet meer zeggen dat ik het niet alleen op training kan", aldus de Belgische renner van Alpecin-Fenix.