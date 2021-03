Ook Trek-Segafredo heeft selectie klaar voor Trofeo Laigueglia en rekent op drie klassementsrenners

Trek-Segafredo haalde het zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne dankzij de Deen Mads Pedersen en in de Trofeo Laigueglia hopen ze opnieuw de overwinning binnen te halen. De winnaar van vorig jaar, Giulio Ciccone, is alvast van de partij.

Met Bauke Mollema en Vincenzo Nibali starten ook de twee andere klassmentsrenners van Trek-Segafredo in de Italiaanse eendagswedstrijd. Daarnaast zijn ook Gianluca Brambilla, Jacopo Mosca, Nicola Conci en Amanuel Ghebreigzabhier er bij.

The Italian season is just around the corner 🇮🇹@il_Laigueglia will kick off a series of races in the Belpaese. Follow our guys tomorrow 👊



