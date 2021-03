Philippe Gilbert laat zich al opmerken tijdens Parijs-Nice: "Het was weer een goede test, de benen voelen goed"

Zijn vijfde plek in de Omloop bewees dat hij al behoorlijk goed is. In Parijs-Nice werkt Philippe Gilbert verder richting het bereiken van zijn topvorm. Dat hij zich op de eerste dag al zou laten gelden, was eerder verrassend, maar Gilbert deed het wel.

De verwachting was immers dat het een massasprint zou worden en zo draaide het ook uit. Lotto Soudal was echter één van de meest aanvallend ingestelde teams tijdens de openingsetappe en daar had Gilbert ook zijn aandeel in.

Nadat de vroege vluchter van de dag was ingerekend, vertrok er een nieuw groepje met daarbij ook Philippe Gilbert. "Na kort contact met de ploegwagen besloot ik samen met Stefano Oldani aan te vallen. Spijtig genoeg konden we geen grote kloof creëren. Het peloton was gretig om ons terug te nemen voor de tussensprint", schetst Gilbert de situatie.

💬 @PhilippeGilbert: "The pace in the bunch was so high, which made it impossible to stay ahead. But it was another good test and the legs definitely feel good.” (2/2)#ParisNice — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) March 7, 2021

Dat zijn de belangen die dan ook gaan spelen in zo'n rittenkoers. "Het tempo in het peloton was zo hoog dat het onmogelijk was om voorop te blijven." Toch kijkt Phil niet ontevreden terug op zijn avontuur. "Het was weer een goede test en de benen voelen zeker goed aan."