Trek-Segafredo gaat drie jaar langer door met voormalige bergkoning uit de Giro

De 26-jarige Ciccone is één van de sterkhouders van Trek-Segafredo in het rondewerk. Vooral in 2019 blonk hij daarin uit. Ciccone was dat jaar de beste in het bergklassement van de Giro, nadat hij in de Tour al enkele dagen het geel had gedragen.

Zijn contract liep af op het einde van het jaar. Met deze overeenkomst voorkomt Trek-Segafredo dat de Italiaanse klimmer zich zorgen moet maken over zijn toekomst. Hij tekent meteen een nieuw contract tot 2024 en zit tot dan dus helemaal safe.

We're so happy about this news that we might just throw something 😉@giuliocicco1 will be part of the Trek-Segafredo family for three more years 🙌#CiccoTime #Ciccone2024 pic.twitter.com/Eu0i1LLRhP