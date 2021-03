Meteen een kans voor de sprinters in de eerste etappe van de Tirreno-Adriatico

De eerste rit in de Tirreno-Adriatico bestaat uit een lokale omloop in Lido di Camaiore. De renners moeten 156 kilometer rijden en ondanks dat het begin heuvelachtig is, lijkt een massasprint onvermijdelijk.

Wie zijn de favorieten voor de ritzege vandaag? Er zal uiteraard naar Davide Ballerini gekeken worden. De Italiaan van Deceuninck-Quick-Step is uitstekend aan het seizoen begonnen met onder meer een overwinning in de Omloop. Ook met onze landgenoot Tim Merlier (overwinningen GP Le Samyn en GP Monseré) moet rekening gehouden worden en daarnaast zijn ook Caleb Ewan en Fernando Gaviria favorieten voor de ritzege.

🇮🇹: @TirrenAdriatico Stage 1

🚩Lido di Camaiore-🏁 Lido di Camaiore, 156 km.

⏰:12.30- 16:15(CEST)



⚠️: A hilly circuit around the coast before a flat finish to open the 56th edition of 'the race of the two seas.'



📺: @Eurosport#TirrenoAdriatico #UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/kgKqMP4sbX