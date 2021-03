Team INEOS Grenadiers gaat vol voor eindwinst in de Tirreno-Adriatico en rekenen daarbij op Egan Bernal en Geraint Thomas

Vanaf vandaag gaat de Tirreno-Adriatico van start. Er starten heel wat sterke renners en ook bij Team INEOS Grenadiers komen ze met ambitie aan de start. Zo zijn Egan Bernal en Geraint Thomas de speerpunten van de Britse wielerformatie.

Daarnaast is er met de jonge Pavel Sivakov nog een uitstekende klimmer van de partij. Ook Jonathan Castroviejo, Salvatore Puccio, Michal Kwiatkowski en Filippo Ganna, de wereldkampioen tijdrijden, zullen aan de start verschijnen van de Tirreno.

