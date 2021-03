Tim Merlier moet in eerste etappe Tirreno-Adriatico tevreden zijn met de zesde plaats: "Ik rijd een goede sprint, maar het kalf was al verdronken"

Belgisch succes in de Tirreno-Adriatico. In de eerste etappe was de overwinning namelijk voor Wout van Aert. De tweede Belg was Tim Merlier, want ondanks een goede sprint moest hij tevreden zijn met de zesde plaats.

Tim Merlier rijdt een zeer snelle sprint, maar hij moest van te ver komen, waardoor de zesde plaats het hoogst haalbare was voor onze landgenoot. "Ik ben zelf in de fout gegaan. Ik zat goed in positie dankzij de ploegmaats, maar op achthonderd meter van de streep verlies ik een wiel. Het ging allemaal zeer snel", vertelde Merlier en staat te lezen bij Wielerflits. Merlier is teleurgesteld, want volgens hem zat er meer in. "Ik rijd een goede sprint, maar het kalf was al verdronken. Ik word wel nog zesde, dus het geeft mij hoop voor de volgende kans op maandag", legde Merlier uit.