Twee Belgen in de kopgroep in de zesde etappe van de Tirreno-Adriatico

In de zesde etappe van de Tirreno-Adriatico lijken de sprinters opnieuw een kans te krijgen. Toch zou het ook wel eens rit voor de vluchters kunnen zijn en twee Belgen zitten in de vlucht van de dag.

Vandaag krijgt Wout van Aert de kans om zijn tweede ritzege te boeken in de Tirreno-Adriatico. De kans is namelijk groot dat de rit zal eindigen op een massasprint. Toch lijken ook zes vluchters te geloven in hun kansen.

Bij die vluchters zitten twee landgenoten, want Jan Bakelants en Brent Van Moer zijn van de partij in de kopgroep. Ook Simone Velasco, Nelson Oliveira, Mads Würtz Schmidt en Emils Liepins zitten in de vlucht van de dag.