Lefevere laat zich uit over vaccinatiestrategie: "Toch deze onpopulaire opinie" en "Frustrerend voor coureurs"

Het blijft wat aanmodderen wat de vaccinatiestrategie betreft in België. En ook de sportwereld kijkt met argusogen rond. Dat doet ook Patrick Lefevere, die de voorbije weken al de nodige kritiek had.

“Samen met de horeca en kappers hoopt ook de koerswereld op een snelle vaccinatiecampagne. Maar in België hebben we geen vliegende start genomen”, was Patrick Lefevere al kritisch in Het Nieuwsblad.

“Ik geef toe dat een billijke uitrol van zo’n vaccinatiecampagne complexe materie is. Niet iedereen kan tegelijk bediend worden en ik begrijp dat coureurs niet per se vooraan in de rij moeten staan. Natuurlijk heeft het medisch en het zorgpersoneel prioriteit.”

Onpopulaire opinie

“Maar toch deze onpopulaire opinie: waarom moet de actieve, werkende bevolking na de oudere mensen komen, bewijzen we de samenleving in ons streven naar groepsimmuniteit en economisch herstel geen grotere dienst door eerst de veiligheid van de werkvloer te garanderen? Ik vind de huidige volgorde in ieder geval niet logisch.”

“Zolang we het virus niet onder controle hebben, blijft het in de koers day by day kijken. En voor coureurs is dat frustrerend: keihard trainen in Spanje op stage, zonder perspectief.”