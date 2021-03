Canyon schiet in actie voor klanten na gebroken stuur van Mathieu van der Poel in Le Samyn

Het gebroken stuur van Mathieu van der Poel in Le Samyn heeft voor fietsenmaker Canyon wel wat gevolgen. Het was niet meteen goede reclame. Van der Poel kon hierdoor zelf niet voor winst gaan, maar speelde wel nog de ideale knecht voor Merlier, die het dan in de sprint kon afmaken.

De winst was dus toch nog voor Alpecin-Fenix, maar niet enkel in die wielerploeg doen ze uiteraard beroep op de Aeroad-fietsen van Canyon. Het bedrijf had opgeroepen om niet meer op fietsen van dat model te rijden zolang het onderzoek bezig is. NIEUWE 'COCKPIT' Volgens de Vlaamse kranten HLN en HNB gaat Canyon nu over tot actie. Het bedrijf heeft beslist dat het stuur aan vervanging toe is. Canyon laat dan ook weten dat een nieuwe 'cockpit' op de fietsen geïnstalleerd zal worden. Ook werd besloten de klanten te vergoeden voor de periode waarin ze niet op hun Aeroad-fiets kunnen rijden. Ze zullen een bedrag van 1000 euro ontvangen ter compensatie.