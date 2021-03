Coronavirus blijft roet in het eten strooien: Belgische rittenkoers voor beloften uitgesteld tot augustus

Het coronavirus blijft roet in het strooien voor de beloften in het wielrennen. Zo is er namelijk beslist om de Triptyque Ardennais, een Belgische rittenkoers, uit te stellen van mei tot augustus.

Normaal gezien stond in mei de 54ste editie van de Triptyque Ardennais op het programma, maar de organisatie heeft beslist om de rittenkoers voorlopig uit te stellen door het coronavirus. Daardoor zal het pas in augustus doorgaan. De Triptyque Ardennais is een rittenkoers voor beloften en het vindt plaats in ons land. Volgens Het Laatste Nieuws heeft de organisatie van de wedstrijd beslist om het uit te stellen omdat het nog te onzeker is door de huidige omstandigheden met het coronavirus.