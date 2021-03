Deceuninck-Quick-Step maakt ploegmaats voor wereldkampioen Julian Alaphilippe bekend in Milaan-San Remo: ook twee topsprinters geselecteerd

Deceuninck-Quick-Step heeft haar selectie rond voor Milaan-San Remo. Zo is wereldkampioen Julian Alaphilippe de kopman voor de Belgische wielerformatie in het Italiaanse wielermonument. Toch kan de ploeg ook nog op andere kanshebbers voor de overwinning rekenen.

Zo zijn ook de sprinters Davide Ballerini en Sam Bennett van de partij. Daarnaast heeft Deceuninck-Quick-Step de selectie verder aangevuld met Kasper Asgreen, Zdenek Stybar en onze landgenoten Tim Declercq en Yves Lampaert.

A 300km ride from foggy Lombardy to the sunny Italian Riviera.@Milano_Sanremo runs its 112 edition this Saturday and Deceuninck - Quick-Step will look to be again in the mix on the iconic Poggio and Via Roma: https://t.co/RqnQD3xjOi pic.twitter.com/P3yw5nNe1K