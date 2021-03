Lotto Soudal kiest voor drie landgenoten in Bredene Koksijde Classic

Vrijdag moet het peloton opnieuw vol aan de bak in ons land. Dan staat er met de Bredene Koksijde Classic opnieuw een eendagswedstrijd op het programma. Er staan veel WorldTour-ploegen aan de start en Lotto Soudal is er één van.

De Belgische wielerformatie heeft deze ochtend haar selectie bekendgemaakt en daarin is plaats voor drie landgenoten. Zo zijn Sébastien Grignard, Sylvain Moniquet en Gerben Thijssen geselecteerd. Ook Filippo Conca, Matthew Holmes en Harry Sweeny zijn van de partij.

