Mark Cavendish vindt het absurd dat het nog steeds een hoofdpunt is als hij niet wint: "Daar houd ik niet van"

Mark Cavendish rijdt sinds dit seizoen opnieuw voor Deceuninck-Quick-Step, maar een overwinning zat er nog niet in voor de Britse sprinter. In de GP Monseré kwam hij er dicht bij, maar moest hij uiteindelijk tevreden zijn met de tweede plaats.

Mark Cavendish is één van de beste sprinters aller tijden. Het is echter al een tijdje geleden dat de Brit nog eens een wedstrijd kon winnen. Zelf vindt hij het absurd dat het nog steeds een hoofdpunt is op wielerwebsites als hij niet wint.

"Daar houd ik niet van, want het heeft gevolgen voor mijn mentale gezondheid. Ik vind het absurd, want 95 van de renners in het peloton wint nooit een wedstrijd. Ik begrijp dat het bij mijn werk hoort, maar ik word er nerveus van", legde Cavendish uit bij Sporza.