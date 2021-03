Kan Sagan in huidige conditie toch weer dicht eindigen? Slovaak is in Sanremo de man van de ereplaatsen

Niemand zal Peter Sagan op zijn lijstje hebben staan met favorieten voor Milaan-Sanremo. Nadat hij besmet geraakte met Covid-19, kon de drievoudige wereldkampioen pas in de Tirreno-Adriatico het seizoen aanvatten. Hij steekt ook niet weg dat hij nog met een achterstand kampt.

Toch zou het raar doen als na de editie van komende zaterdag de naam van Peter Sagan niet opduikt in pakweg de eerste tien. Sagan is zo goed als altijd goed voor een ereplaats in Sanremo. Jaar na jaar doet hij er al mee voor de prijzen... zonder te winnen weliswaar.

La Primavera staat dus nog altijd niet op zijn palmares, op het eerste zicht een vreemde zaak. Zijn beste kansen liggen misschien al achter hem, want er zijn zeker edities geweest die hij eigenlijk had moeten winnen. Sagan is in Sanremo echter de man van de ereplaatsen. We lijsten ze alvast nog een keer op, in afwachting van wat er dit weekend gebeurt.

2011: 17de. Bij zijn debuut in La Primavera voelt Sagan meteen dat deze koers wel iets voor hem is, want hij finisht meteen in de top twintig. Wel zit hij hier in een groepje geslagenen, met onder andere Petacchi en Haussler.

2012: 4de. Komt net tekort om aan de meet de strijd aan te gaan met Cancellara, Nibali en Gerrans, maar is wel de snelste van het volgende groepje.

2013: 2de. Een jonge Sagan is mee met een groep van zeven die spurt voor de overwinning en had het achteraf gezien moeten kunnen afmaken. Het ontbeert hem misschien nog wat aan ervaring. De Duitser Ciolek is sneller en behaalt de grootste zege uit zijn carrière.

© photonews

2014: 10de. In de massasprint komt Sagan er niet helemaal goed uit en hij moet vrede nemen met een tiende plek.

2015: 4de. Sagan valt net naast het podium. De koers draait opnieuw uit op een massasprint en daarin zijn er toch nog drie mannen rapper dan de Slovaak.

2016: 12de. Gelijkaardige uitkomst als in 2014. Dit is niet de editie van Sagan.

© photonews

2017: 2de. Net als in 2013 een gouden kans op winst. Blijft met Alaphilippe en Kwiatkowski voorop. Pakt het in de sprint niet erg handig aan en laat zich verrassen, Kwiatkowski gaat met de zege aan de haal.

2018: 6de. Moet in de groepssprint weer enkele renners voor zich dulden en bovendien houdt Nibali het na diens uitval nipt vol.

© photonews

2019: 4de. Bereikt in het klassieke voorjaar nooit zijn topvorm. Is In Sanremo wel mee met de beste groep, maar beschikt dat jaar niet over een vlijmscherpe sprint.

2020: 4de. Heeft na de hervatting van het seizoen tijd nodig om weer echt top te worden, maar is desalniettemin in Sanremo niet ver van een prijs verwijderd. Finisht enkele tellen na Van Aert en Alaphilippe.