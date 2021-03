Jumbo-Visma trekt met indrukwekkende selectie naar Catalonië en rekent op enkele sterke klimmers

Vanaf morgen staat de Ronde van Catalonië op het programma. Jumbo-Visma heeft deze ochtend haar selectie bekendgemaakt en de Nederlandse wielerploeg rekent op enkele sterke klimmers.

Jumbo-Visma heeft haar selectie rond voor de Ronde van Catalonië. De Nederlandse wielerformatie lijkt vooral in de bergen indruk te willen maken, want zo zijn onder meer de klimmers Steven Kruijswijk, George Bennett en Sepp Kuss geselecteerd.

Ook de andere renners in de selectie kunnen hun mannetje staan in de bergen. Zo zitten ook Robert Gesink, Chris Harper, Antwan Tolhoek en Koen Bouwman in de selectie van Jumbo-Visma voor de Ronde van Catalonië.