Sagan opnieuw vierde: "Nog werk voor de boeg om weer top te worden" en "Beetje kwaad vanwege gemiste kans"

Vrijwel niemand die rekening hield met een overwinning van Peter Sagan in Sanremo, gezien zijn conditionele achterstand na het oplopen van een coronabesmetting. Sagan is in Sanremo echter zo goed als altijd goed voor een ereplaats en dat was deze keer niet anders.

Voor het derde jaar op rij finishte Sagan als vierde, wat hem gemengde gevoelens bezorgde. "Langs de ene kant ben ik blij omdat ik mij stilaan beter voel en mijn vorm geleidelijk aan verbetert, ook al is er nog altijd werk voor de boeg om weer top te worden. Langs de andere kant ben ik een beetje kwaad, want deze Milaan-Sanremo was weer een gemiste kans om de overwinning te pakken."

Over het werk van de ploeg had Sagan geen klagen. "We hebben de hele dag goed samengewerkt. Iedereen in de ploeg leverde een goede inspanning. Toen de aanval er kwam op de Poggio, reed er een kleine groep weg. Ik zat in het groepje net daar achter, samen met andere sterke renners. We hebben die aanval niet beantwoord, omdat we niet konden of omdat we voelden dat we de kloof konden dichten in de afdaling."

SAMENSMELTING

Dat laatste scenario voltrok zich inderdaad. "Er was een samensmelting van de twee groepjes en het was duidelijk dat we snel op de sprint zouden afstevenen. Ik deed mijn best in de sprint en eindigde vierde", besluit Sagan.