Hoe Stuyven de G3 klopte: "Die steken er bovenuit, maar al vaak gezegd dat ze niet alle koersen gaan winnen"

Na zijn geslaagde aanval in de slotkilometers van Milaan-Sanremo keerde Jasper Stuyven terug naar het thuisfront en in zijn geval is dat Monaco. Ook daar heeft hij de pers al te woord gestaan en blikte hij terug op zijn fantastische overwinning.

Stuyven werd na zijn zege gelauwerd voor zijn decision-making in de finale. "Als ik echt goed ben, dan neem ik de juiste beslissingen. Ik zal niet zeggen dat het de Jasper-move is, maar als ik goed ben, vind ik dat moment makkelijker. Ik was zeker sterk, maar tactisch was het ook in orde", kaart Stuyven de verschillende aspecten aan in een gesprek met Sporza.

GEEN STATEMENT

Hij kan zich op de borst kloppen en zeggen dat hij de 'Grote Drie', die ongenaakbaar leken, geklopt heeft. "Die 3 steken er echt wel bovenuit, maar ik heb al vaak gezegd dat ze niet alle koersen zullen winnen. Het is aan de tussengeneratie om er nog in te geloven. Het is zeker geen statement. Ik geloofde gewoon dat ik nog een grote klassieker kon winnen."

TOP VANAF 27STE

Het heeft bij Stuyven wel een tijdje geduurd eer hij echt die grote vis beet had. "Er was veel druk na mijn overgang bij de profs, maar ik heb zelf altijd gezegd dat ik vanaf mijn 27e top zou zijn. Dat is ook zo. Had ik graag eerder al gewonnen zoals de jongere generatie? Natuurlijk, maar ik bouw nu ook een heel mooi palmares op."

Het is ook niet zo dat het ongeduld de kop op kam steken. "Neen, ik werd niet ongerust. Als ik had moeten wachten tot mijn jaren als dertiger, dan zou ik misschien wel nerveuzer geworden zijn."