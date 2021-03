Tijdrijders en klassementsrenners aan zet in tweede etappe Ronde van Catalonië

Vandaag is het in de Ronde van Catalonië de beurt aan de tijdrijders en de klassementsrenners. De tweede etappe is namelijk een korte tijdrit van 18,5 kilometer. Zien we na deze tijdrit al grote verschillen in het klassement.

In de Ronde van Catalonië blijven de renners vandaag in Banyoles. Daar wordt namelijk een tijdrit van 18,5 kilometer afgewerkt. Uiteraard wordt er gekeken naar de tijdritspecialisten, maar ook voor het algemeen klassement zou dit wel eens een belangrijke rit kunnen worden. Zo is het onder meer uitkijken naar het duel tussen de broers Yates (Adam rijdt voor Team INEOS Grenadiers en Simon is de kopman bij Team BikeExchange), maar ook Kruijswijk en João Almeida zouden vandaag al wel eens een goede zaak kunnen doen. Het is ook uitkijken naar Carapaz, die zijn eerste wedstrijd aan het rijden is en dus ook voor het eerst een tijdrit zal afwerken dit seizoen.