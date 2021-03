Van Den Spiegel ziet de Ronde zeker doorgaan en maakt vergelijking met Frankrijk door zorgen over Parijs-Roubaix

Van Den Spiegel blijft nog altijd goedgemutst ondanks de stijgende coronazorgen. De Ronde van Vlaanderen komt normaal gezien niet in het gedrang, denkt de CEO van Flanders Classics. Parijs-Roubaix is zoals bekend een heel ander verhaal.

Nu de besmettingen overal in het land weer stijgen en ook verschillende experten oproepen tot een harde lockdown, is het uitkijken wat er met de Vlaamse koersen zal gebeuren, en dan in het bijzonder de Ronde van Vlaanderen.

AANSPORING OM THUIS TE BLIJVEN

"Wij zijn nog altijd vol vertrouwen dat dit geen gevolgen zal hebben voor de Ronde", stelt Tomas Van Den Spiegel bij Sporza. "Ik denk dat we in oktober in een zeer slechte periode getoond hebben dat je heel veilig koers kan organiseren. Ik denk dat we dat de voorbije weken ook gezien hebben. Het kan zelfs een aansporing zijn voor mensen om thuis te blijven als er koers op televisie is."

Geen vrees dus voor een afgelasting? "Dat is een scenario waar wij op vandaag geen rekening mee houden." In Frankrijk dreigt Parijs-Roubaix dan wel weer op de helling te komen staan. "Ik denk dat daar een grote kloof gaapt - die wij niet kennen - tussen autoriteiten en organisatoren. Hier wordt al maanden in vertrouwen gewerkt."