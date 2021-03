Almeida speelt leiderstrui kwijt in Catalonië: "We zien wel hoe het uitdraait"

In de derde etappe van de Ronde van Catalonië moest Joao Almeida zijn leidersplaats laten aan ritwinnaar Adam Yates.

De slotklim zorgde alvast voor het nodige spektakel. Op Adam Yates stond geen maat. Hij pakte niet alleen de ritzege, maar ook de leidersplaats. "Het was een hele zware beklimming”, zei Joao Almeida achteraf.

Treuren doet Almeida niet, hij moest gewoon zijn meerdere erkennen in zijn tegenstanders. “Ik wist dat het moeilijk ging zijn om de leiderstrui te kunnen houden. Er waren er die sterker dan ik waren op de klim. Ik heb mijn best gedaan, dus ik kan wel tevreden zijn over mezelf. Er was niets anders dat ik kon doen dan vroeg aan te vallen.”

Toch is de strijd nog helemaal niet gestreden. “De ploeg hielp me de hele dag. We mogen tevreden zijn over onze inspanningen. We zullen zien hoe het uitdraait in het klassement. Er zijn nog vier dagen te gaan, met zware etappes. We hebben nog veel kilometers voor de boeg."