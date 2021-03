🎥 Ritwinnaar Honoré: "Mauri en ik stonden zevende en achtste, we zeiden deze ochtend dat het alles of niets was"

Mikkel Honoré had samen met Mauri Vansevenant iets uitgelokt. Deze (relatief) jonge renners zouden hun aanvalslust nog eens laten botvieren in de Coppi e Bartali. Voor Honoré resulteerde het in zijn eerste overwinning bij de profs.

"We zeiden deze ochtend dat het alles of niets was, Mauri en ik stonden respectievelijk zevende en achtste in het klassement. Het was een zware omloop, we moesten vaak dezelfde beklimming over. In de eerste ronde vielen Mauri en ik slag om slinger aan. Net voor de top viel ik opnieuw aan en geraakte ik alleen weg", vertelt Honoré over de inspanningen van hem en Vansevenant vroeg in de etappe.

Gelukkig was er steun op koers en werd zo beetje bij beetje de ontsnapping van de dag gevormd. "Eerst sloten drie renners aan en later in de wedstrijd nog eens vier. We reden de hele dag goed samen. Eén voor één losten er vluchters en het peloton greep me toen ik alleen voorop reed met zeventien kilometer te gaan."

Game over? Zo denken de Denen bij Deceuninck-Quick.Step niet. "In de technische afdaling sprong ik weer weg en geraakte ik weg met leider Jonas Vingegaard. Het was superspeciaal om mijn eerste zege als prof te behalen. Dank aan het team, het was een fantastische dag."