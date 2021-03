Nathan Van Hooydonck blinkt uit bij Jumbo-Visma: "Wout kan alles, nooit aan getwijfeld dat hij sprint zou winnen"

Door Nathan Van Hooydonck binnen te halen, hoopte Jumbo-Visma de kern rond Van Aert voor de klassiekers te versterken. Met zijn aandeel in de zege van Van Aert in Gent-Wevelgem is het seizoen van Van Hooydonck meteen al geslaagd.

Want het was zeker knap wat Van Hooydonck liet zien: zelf drie keer de Kemmelberg overleefd, zich uit de naad gewerkt voor Van Aert en ook nog twee rappe mannen met een versnelling doen lossen. Van Hooydonck en Van Aert hebben het met hun tweetjes opgelost.

Dit is echt een fantastisch gevoel

"We hebben bewezen dat we ook zonder een dominante ploeg een koers kunnen winnen. Dit is echt een fantastisch gevoel. We zijn altijd blijven rijden. Dat moest wel, want de achtervolgers waren nooit echt ver. Wout vroeg me tempo te blijven maken. Het was soms even linkeballen tussen de vele sprinters, maar toen pikte ik weer snel in om gas te blijven geven", zei Van Hooydonck over zijn niet aflatende inspanningen.

Hij had overigens ook veel vertrouwen in een goede afloop. "Het is duidelijk dat we uiteindelijk met de sterkste zeven renners naar de finish zijn gereden. Wout kan alles, dus ik heb er nooit aan getwijfeld dat hij de sprint zou winnen."