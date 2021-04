Het is officieel: de 'puppy pose' en 'supertuck' zijn voltooid verleden tijd

Het verbod op de 'puppy pose' en 'supertuck' deed al heel wat stof opwaaien in de koers. Tot op vandaag ging het over een regelwijziging die in aantocht was. Vanaf vandaag, 1 april, is het ook effectief verboden om deze houdingen aan te nemen in de koers.

In een aanpassing van het reglement om een grotere veiligheid in de koers na te streven, mogen profrenners in competite niet langer de houdingen 'supertuck' of de 'puppy pose' uitvoeren. Dat is het op de buis van de fiets gaan zitten of de polsen van beide handen losjes op het stuur leggen.

De nieuwe maatregel zorgde voor veel controverse, omdat velen vinden dat er wel andere zaken belangrijker zijn om tot een betere veiligheid in het wielrennen te komen. Bijvoorbeeld welke dranghekken er in de laatste rechte lijn van een wielerwedstrijd gezet worden.

GP MIGUEL INDURAIN KRIJGT PRIMEUR

Ook op dat vlak hebben we al veranderingen gezien, zoals in Gent-Wevelgem. In elk geval is het vanaf vandaag niet langer toegelaten voor de renenrs om de 'supertuck' en 'puppy pose' te hanteren tijdens de koers. De GP Miguel Indurain van zaterdag is de eerste wedstrijd waarin hierop zal toegezien worden. Ook tijdens de Ronde van Vlaanderen is het dus not done.