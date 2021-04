Rijdt Maarten Wynants dit weekend zijn laatste koers? "Door Wout mijn carrière verlengd met enkele jaren"

De 38-jarige Maarten Wynants zou normaal op zondag 11 april in Parijs-Roubaix zijn afscheid vieren, maar het zou goed kunnen dat de Ronde zijn laatste koers wordt.

Het plan was er. In Parijs-Roubaix zou Maarten Wynants afscheid nemen van het peloton. Maar omdat er nog geen zekerheid is of Parijs-Roubaix effectief gereden zal worden, zou de Ronde van Vlaanderen zondag wel eens zijn laatste koers kunnen zijn.

Een afscheid dat Wynants zelf mocht plannen. “Dankzij mijn staat van dienst bij Jumbo-Visma mocht ik zelf kiezen wanneer ik zou stoppen: na Parijs-Roubaix. Omdat Roubaix op de helling staat, wordt de Ronde van Vlaanderen wellicht mijn laatste koers. Een groot afscheidsfeest kan niet door corona, maar ik wil graag stoppen in stijl”, vertelt Wynants aan Het Nieuwsblad.

En dat wou Wynants in stijl doen. “Met Pascal Eenkhoorn en David Dekker trok ik in maart nog tweeënhalve week op hoogtestage naar Tenerife om ervoor te zorgen dat ik Wout van Aert zo goed mogelijk kan helpen. Het droomscenario? Wout in de eerste 180 kilometer uit de wind houden en hem op het hoogste podium zien staan als ik over de streep bol. Dankzij Wouts ontwikkeling heb ik mijn carrière nog met enkele jaren kunnen verlengen als wegkapitein. Het zou prachtig zijn dat hij nu ook zijn eerste kasseimonument wint op de dag van mijn afscheid.”

Wynants blijft actief in het wielrennen. “Binnenkort komt er een voltijdse job bij. Ik word ploegleider bij Jumbo-Visma. Ik ben nog niet uitgekeken op de koers. Ook mijn zoontjes vinden het fantastisch, omdat er voortaan een volgwagen van Jumbo-Visma voor de deur zal staan”, besluit Wynants.