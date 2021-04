Selecties Ronde van Vlaanderen: Campenaerts en Claeys zijn erbij bij Qhubeka, Vanmarcke is op tijd genezen

De selecties blijven uiteraard binnenstromen voor de Ronde van Vlaanderen. Victor Campenaerts en Dimitri Claeys gaan de Ronde rijden voor Qhubeka ASSOS. Ook andere teams als BikeExchange en Cofidis hebben hun selecties bekendgemaakt.

Bekijk hieronder de selecties die op deze vrijdag reeds werden vrijgegeven door de verschillende wielerploegen. Bij Qhubeka is het dus uitkijken naar Campenaerts en Claeys. Campenaerts was in de voorgaande koersen al reeds erg actief. Claeys was vorig jaar nog de nummer zes in de Ronde van Vlaanderen.

Bij Israel Start-Up Nation kunnen ze weer een beroep doen op Sep Vanmarcke, die na een veelbelovend seizoensbegin ziek werd. Vanmarcke is toch fit genoeg om te starten. Uitkijken naar in welke staat hij aan de start komt. Ook andere ploegen kwamen nog met selectienieuws. Check hieronder het overzicht van hun renners in de Ronde of de link naar hun selectie.

